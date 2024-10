Fanpage.it - Ok dal Senato, la maternità surrogata è reato universale: carcere fino a 2 anni e multe sino a 1 milione di euro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto, ilha dato il via libera al ddl che trasforma la gestazione per altri in un". Le coppie che ne faranno ricorso rischianoa 2dia 1di. Per le opposizioni si tratta di una norma "medievale" e di un "obbrobrio giuridico".