Nuovo sciopero il 31 ottobre 2024 per scuola e università: chi partecipa alla protesta e perché (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fallita la conciliazione tra FLC CGIL e Ministero in merito ad alcune richieste del sindacato. Allo sciopero del 31 ottobre sono chiamati la scuola, l'università, la ricerca e l'Afam. La replica del Ministro Valditara: "Curiosa la scelta come data dell'astensione, proprio il giorno prima del ponte di Ognissanti"

Nuovo sciopero venerdì 18 ottobre : quali mezzi sono a rischio a Monza e Brianza - Nuovo sciopero dei mezzi pubblici in arrivo. E' stata infatti confermata la giornata di agitazione sindacale in programma per venerdì 18 ottobre. Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche sui mezzi a Monza e in Brianza e a Milano. Gli orari a Monza e in Brianza Lo sciopero, come... (Monzatoday.it)

No - venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma - Venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse di Roma e del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo sciopero, infatti, l'Atac e gli operatori privati che... (Romatoday.it)