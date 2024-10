No al pedaggio sulla Milano-Meda: destra e sinistra contro il provvedimento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) destra e sinistra sono d’accordo: quando la Milano-Meda verrà inglobata a Pedemontana non dovrà essere a pagamento. Questo quanto approvato ieri, martedì 15 ottobre. Il consiglio provinciale monzese ha votato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di centrosinistra “Brianza Rete Comune” Milanotoday.it - No al pedaggio sulla Milano-Meda: destra e sinistra contro il provvedimento Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sono d’accordo: quando laverrà inglobata a Pedemontana non dovrà essere a pagamento. Questo quanto approvato ieri, martedì 15 ottobre. Il consiglio provinciale monzese ha votato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di centro“Brianza Rete Comune”

