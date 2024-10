Napoli in ansia, si ferma anche Olivera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Problema fisico accusato durante Uruguay-Paraguay Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per il Napoli di Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathias Olivera è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87' nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell'infortunio. È stato lo stesso napoletano a richiamare Sbircialanotizia.it - Napoli in ansia, si ferma anche Olivera Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Problema fisico accusato durante Uruguay-Paraguay Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per ildi Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathiasè stato costretto al cambio per un problema muscolare. Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87' nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell'infortunio. È stato lo stesso napoletano a richiamare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - infortunio Olivera con l’Uruguay : le condizioni - Le condizioni fisiche di Mathias Olivera, difensore del Napoli, dopo l’infortunio rimediato con l’Uruguay. Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue condizioni […]. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere per infortunio Mathias Olivera. (Calcionews24.com)

Uruguay - problema fisico per Olivera che chiede il cambio : Napoli in apprensione - L’entità del problema non è chiara – apparentemente sembrerebbe un fastidio muscolare – e la sua sostituzione potrebbe essere anche puramente precauzionale. Tuttavia sarà da valutare in vista della prossima partita di Serie A contro l’Empoli. Il calciatore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, ... (Sportface.it)