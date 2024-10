Lapresse.it - Nabatiyeh, Israele attacca il sud del Libano: 5 morti, tra cui il sindaco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledìha effettuato un’ondata di attacchi aerei sulla città libanese di, uccidendo almeno cinque persone. Il ministero e l’agenzia di stampa nazionale hanno dichiarato che è stato colpito anche l’edificio del comune, dove era in corso una riunione del Consiglio, provocando la morte anche delAhmad Kahil. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno libanese, Bassam Mawlawi, l’edificio è stato preso di mira durante un’assemblea organizzata per coordinare i soccorsi e la distribuzione degli aiuti per le persone rimaste nel sud del. La coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha definito “allarmanti” la notizia che ildella città.