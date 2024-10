Veneziatoday.it - Musei civici gratis per i residenti nel territorio metropolitano di Venezia

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una nuova opportunità per conoscere il proprio patrimonio culturale, momenti per vivere la comunità, occasioni di partecipazione e condivisione. Un invito per riscoprire la bellezza e la storia die i suoi tesori: tutto questo è "in festa", l’iniziativa dedicata aidei 44