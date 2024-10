Milano, incendio in tribunale: evacuato Palazzo di giustizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Normalità tornata poco dopo, non si registrano feriti né intossicati Il Palazzo di giustizia di Milano è tornato alla normalità in tarda mattinata, quando è stato autorizzato il rientro dopo il principio di incendio che si è sviluppato nei locali delle vecchie caldaie in dismissione al piano interrato del tribunale. Il denso fumo sviluppatosi dopo Sbircialanotizia.it - Milano, incendio in tribunale: evacuato Palazzo di giustizia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Normalità tornata poco dopo, non si registrano feriti né intossicati Ildidiè tornato alla normalità in tarda mattinata, quando è stato autorizzato il rientro dopo il principio diche si è sviluppato nei locali delle vecchie caldaie in dismissione al piano interrato del. Il denso fumo sviluppatosi dopo

