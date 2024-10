Milano, incendio al Tribunale: evacuazione in corso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incendio è divampato nel Palazzo di Giustizia di Milano. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici del Tribunale della sorveglianza, dove si trovano le caldaie. Del fumo, con odore di plastica bruciata, si è alzato fino ai piani più alti dell'edificio. Secondo le prime informazioni, alcuni operai stavano lavorando nella centralina termica ed è stato tagliato un tubo. Ci sarebbe stata una perdita di gasolio che ha causato una fiammata subito spenta, ma il fumo ha continuato a uscire dal locale caldaie. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Lee attività giudiziarie sono state sospese e le persone hanno lasciato l'edificio. Non sono stati segnalati feriti. Tg24.sky.it - Milano, incendio al Tribunale: evacuazione in corso Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unè divampato nel Palazzo di Giustizia di. A quanto si è appreso, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nei locali sotto agli uffici deldella sorveglianza, dove si trovano le caldaie. Del fumo, con odore di plastica bruciata, si è alzato fino ai piani più alti dell'edificio. Secondo le prime informazioni, alcuni operai stavano lavorando nella centralina termica ed è stato tagliato un tubo. Ci sarebbe stata una perdita di gasolio che ha causato una fiammata subito spenta, ma il fumo ha continuato a uscire dal locale caldaie. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Lee attività giudiziarie sono state sospese e le persone hanno lasciato l'edificio. Non sono stati segnalati feriti.

