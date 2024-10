Milano, incendio al tribunale: dipendenti rientrano dopo evacuazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un piccolo incendio è scoppiato questa mattina nella centrale termica del tribunale di Milano situata al piano interrato del palazzo di giustizia, subito domato in pochi minuti. Il rogo sarebbe divampato mentre alcuni operai stavano lavorando alla manutenzione della caldaia a causa della rottura di un tubo dal quale sarebbe fuoriuscito gasolio prendendo fuoco. In questo momento si sono recati sul posto il Procuratore della Repubblica, Marcello Viola, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e la pm di turno Maura Ripamonti. Al momento è difficoltoso il rientro nel locale a causa del fumo che lo ha invaso, salendo fino ai piani superiori del palazzo. Il Procuratore di Milano Marcello Viola ha ordinato l’evacuazione del palazzo mentre sul posto sono arrivate quattro camionette dei vigili del fuoco. Lapresse.it - Milano, incendio al tribunale: dipendenti rientrano dopo evacuazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un piccoloè scoppiato questa mattina nella centrale termica deldisituata al piano interrato del palazzo di giustizia, subito domato in pochi minuti. Il rogo sarebbe divampato mentre alcuni operai stavano lavorando alla manutenzione della caldaia a causa della rottura di un tubo dal quale sarebbe fuoriuscito gasolio prendendo fuoco. In questo momento si sono recati sul posto il Procuratore della Repubblica, Marcello Viola, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e la pm di turno Maura Ripamonti. Al momento è difficoltoso il rientro nel locale a causa del fumo che lo ha invaso, salendo fino ai piani superiori del palazzo. Il Procuratore diMarcello Viola ha ordinato l’del palazzo mentre sul posto sono arrivate quattro camionette dei vigili del fuoco.

