Laprimapagina.it - Milano. East Market: l’evento del vintage torna tra Lab e mostre

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)delmilanese che quest’anno festeggia i 10 anni di attività,domenica 20 ottobre con un nuovo appuntamento all’insegna dele non solo. Dal 2014 il must dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, presenta i suoi 300 selezionati espositori da tutta Italia. Per il mese di ottobre saranno presenti nello spazio Lab le creazioni in lana di Stadio 68. Colorati maglioni, cappelli e accessori intrecciati e personalizzati sul momento. Paolo e Serena proporranno un’esperienza di live painting a tema ambient surrealismo pop, con soggetti realistici. Nelle postazioni smart, spazio a Raffaele Assorto che si occupa di illustrazione ma anche di scultura, scrittura (poesie, romanzi), stampe a tiratura limitata destinate all’arredo di interni.