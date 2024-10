.com - Milan, le ultime su Chukwueze

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Arrivano buone notizie in casasul fronte. L’esterno rossonero ha accusato un problema fisico a Nazionale al termine della partita contro la Libia. Il calciatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida casalinga contro l’Udinese in programma sabato alle 18. L’infortunio rimediato in Nazionale, infatti, non dovrebbe rappresentare un problema particolarmente grave e così l’ex Villarreal sarà abile ed arruolabile. Difficilmente, comunque,partirà dal primo minuto. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al solito modulo dellepartite con Pulisic e Leao sulle fasce e Morata alle spalle di Abraham. In mezzo al campo Rejnders con Fofana. Una buona notizia comunque per i fantallenatori che potranno schierare nelle loro formazioni. Fantacalcio.