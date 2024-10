Lapresse.it - Migranti: paesi divisi su bozza conclusioni vertice Ue

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruxelles, 16 ott. (LaPresse) – Sul capitolo migrazione delledel Consiglio europeo, le posizioni deisono diverse e questi sonoin tre gruppi. Stando a fonti diplomatiche, alcuni, come l’Italia, vorrebbero avere un testo didettagliate che dia seguito ai filoni di lavori avviati, simile a quello presente all’ultima; altri, come la Germania, iBassi e alcuninordici, non contestano i contenuti di quello che c’è adesso nel testo ma vorrebbero un rafforzamento al riferimento di attuazione del Patto migrazione, un riferimento a Schengen ma anche alla necessità di applicare le regole del Regolamento di Dublino sui movimenti secondari e ad accentuare le componenti del Patto che riguardano idi primo accesso, sullo screening e le regole di frontiera.