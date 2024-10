Migranti, nave Libra arrivata in Albania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nave Libra della Marina militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 Migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo L'articolo Migranti, nave Libra arrivata in Albania proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladella Marina militare è attraccata al porto di Shengjin, in, con i primi 16, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall'Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - l’arrivo della nave Libra in Albania con 16 persone a bordo - I migranti, 10 provenienti dal Bangladesh e sei egiziani, saranno accolti nelle strutture italiane costruite in territorio albanese, frutto dell’accordo tra il governo italiano e l’esecutivo del premier albanese Edi Rama. La nave Libra, della Marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera. (Lapresse.it)

È arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti - Articolo completo: È arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti dal blog Lettera43 . Le procedure prevedono che, nell’hotspot allestito vicino al porto, i migranti vengano identificati e sottoposti a uno screening sanitario per essere poi trasferiti al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri. (Lettera43.it)

Arrivata in Albania la nave della Marina con 16 migranti - La nave, con a bordo 10 migrati bengalesi e sei egiziani, è approdata nel porto di Shengjmn. A poche decine di metri dal molo si trova l'hotspot allestito dall'Italia, dove i migranti saranno sottoposti ad uno screening sanitario e alle procedure di identificazione per essere poi trasferiti - in giornata - al campo di accoglienza di Gjader, a poche decine di chilometri dal porto. (Quotidiano.net)