Lapresse.it - Migranti, il protagonista di ‘Io Capitano’: “Politica si assuma responsabilità e cancelli Bossi-Fini.”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Questo film è un deterrente, spiega ma mette anche luce sulle condizioni di vita deiche partono dall’Africa”. Così Mamadou Kouassi, la cui storia personale è stata alla base della scrittura del film ‘Iodi Matteo Garrone, oggi trasmesso in Sala della Regina della Camera dei Deputati grazie a un’iniziativa della vicepresidente della Camera Anna Ascani. “Mi dispiace ricordare che la Libia è un paese che non è mai stabile ma è stato deto un paese sicuro, mentre ancora oggi muoiono delle persone. In Libia ci sono carceri. Io sono stato venduto in Libia, ho un’esperienza diretta che sto portando a conoscenza dellaitaliana ed europea”, denuncia Kouassi, che si sofferma poi anche su un altro tema: “Non dimentichiamo che dopo tutto questo viaggio c’è poi la permanenza in Italia. Ci sono voluti 5 anni per avere un permesso di soggiorno.