Meteo Roma, le news sul clima di oggi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da ilMeteo.it Meteo Roma le news sul clima Mercoledì 16 Ottobre: generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 21°C, la minima di 16°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 10km/h, moderati da Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 12km/h e 17km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 16km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 185W/mq. Giovedì 17 Ottobre: generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, minima 17°C, massima 25°C. .com - Meteo Roma, le news sul clima di oggi Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per? Quali sono le previsioniche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itlesulMercoledì 16 Ottobre: generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Durante la giornata dila temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 21°C, la minima di 16°C alle ore 5. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 10km/h, moderati da Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 12km/h e 17km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 16km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 0.3, corrispondente a 185W/mq. Giovedì 17 Ottobre: generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, minima 17°C, massima 25°C.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 ottobre : crollano le temperature - ecco il freddo - Forte crollo delle temperature in tutto il Lazio. A Roma le massime precipitano di quasi dieci gradi, e la situazione non migliorerà nei prossimi giorni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo Roma del 15-10-2024 ore 19 : 15 - meteo nelle giornate in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto intensamente in pianura sulla Liguria con locali più vicini sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia sulle altre regioni in serata nuvolosità in graduale aumento a partire da nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la ... (Romadailynews.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 ottobre : caldo e sole - ma in arrivo forte maltempo - Oggi sole e caldo, ma è in arrivo sull'Italia e sulla Capitale una forte ondata di maltempo, che porterà piogge e un crollo delle temperature a partire da giovedì (per quanto riguarda il Nord Italia) e venerdì per quanto riguarda il Lazio.Continua a leggere . (Fanpage.it)