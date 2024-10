Meteo: rischio esondazione di un torrente nel savonese, treni fermi sulla Ventimiglia-Genova (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Disagi per i viaggiatori in treno sulla linea Ventimiglia-Genova. Dalle 14 la circolazione è precauzionalmente sospesa tra Loano e Pietra Ligure per le condizioni Meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nel savonese, dove al momento si è verificata la Genovatoday.it - Meteo: rischio esondazione di un torrente nel savonese, treni fermi sulla Ventimiglia-Genova Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Disagi per i viaggiatori in trenolinea. Dalle 14 la circolazione è precauzionalmente sospesa tra Loano e Pietra Ligure per le condizionicritiche che stanno provocando ildidelNimbalto, nel, dove al momento si è verificata la

Previsioni meteo Livorno - prolungata fino a domani 17 ottobre l'allerta gialla per rischio idrogeologico e pioggia - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle 23.59 di domani, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo per rischio idrogeologico e forti temporali prevista per oggi. Secondo le previsioni infatti sono in arrivo nuovi... (Livornotoday.it)

Scatta allerta meteo Toscana : temporali forti e rischio idrogeologico - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 15 alla mezzanotte di domani per il tratto di costa che va dalla foce dell’Arno alla Lunigiana, Arcipelago compreso. Dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo ... (Corrieretoscano.it)

Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 16 ottobre : le regioni a rischio - La Protezione civile ha emesso per domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali per alcuni settori di 4 regioni del nord Italia.Continua a leggere . (Fanpage.it)