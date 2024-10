Inter-news.it - Messi incorona Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Lo merita più di tutti!»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il campione dell’Argentina Lionelcrede nel potenziale del connazionale. Su di lui le speranze per ildel 2024. INTESA – Insieme, nel tridente ultra offensivo schierato da Lionel Scaloni in Argentina-Bolivia, Lionelsi confermano in ottima sintonia, non solo in campo. I due connazionali si sono scambiati reciprocamente il favore, firmando gli assist dei rispettivi gol: al 19? l’interista ha servito il campione argentino per l’1-0, ricambiando al contrario al 42? per il raddoppio dell’Argentina firmato dal ‘Toro’. La sfida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 è terminata con un 6-0 in favore dell’albiceleste e con tante ottime risposte per Scaloni. Risposte che sono arrivate anche nel post-partita, con commenti legati anche all’imminente cerimonia per il conferimento del