Romatoday.it - Mercatino di piazza dei Quiriti

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre appuntamento con l'antiquariato, il collezionismo il modernariato, l’autentico vintage come ogni quarta domenica del mese in, a due passi dal Vaticano.Nell'area, che diventa per l'occasione isola pedonale, gli appassionati potranno curiosare tra libri