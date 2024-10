Meloni: "Manovra seria e di buon senso, conti in ordine senza aumentare le tasse". Giorgetti: "Incentivi per chi resta a lavoro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono molto orgogliosa e soddisfatta" della Manovra e "voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e tutti i ministri. E' una Manovra seria e di buon senso".  Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti  ha illustrato la Manovra dopo il via libera del Cdm. "Abbiamo raggiunto, definito Feedpress.me - Meloni: "Manovra seria e di buon senso, conti in ordine senza aumentare le tasse". Giorgetti: "Incentivi per chi resta a lavoro" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono molto orgogliosa e soddisfatta" dellae "voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministroe tutti i ministri. E' unae di".  Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. Il ministro dell'Economia Giancarlo ha illustrato ladopo il via libera del Cdm. "Abbiamo raggiunto, definito

