Medio Oriente venerdì 18 ottobre la visita di Meloni in Giordania e Libano

ROMA – venerdì 18 ottobre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni volerà in Giordania e Libano per una serie di incontri. Alle ore 12, ad Aqaba, in Giordania, la premier incontrerà a Palazzo reale il di Giordania, Abdallah II. Alle ore 16.30 Meloni sarà invece a Beirut, in Libano, dove al Palazzo del Governo, Grand Sérail, incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati.

