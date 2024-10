Medicina, congresso nazionale Siu 2024: un successo di dialogo e innovazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Si è concluso con grande successo il congresso nazionale della società italiana di urologia (Siu), che si è tenutolo scorso fine settimana alla Fiera del Levante di Bari. L'evento ha visto la partecipazione di oltre mille urologi provenienti da tutta Italia e dall'estero, confermando l'importanza e l'attrattività del congresso come punto di riferimento per la comunità urologica. “Un elemento di particolare rilievo di quest'edizione è stata la creazione di un ‘ponte sul Mar Adriatico', reso possibile dalla partecipazione dei Consoli e dei Presidenti delle società scientifiche urologiche balcaniche - afferma il presidente della Siu, Giuseppe Carrieri - Questo incontro ha rappresentato non solo un momento di aggiornamento scientifico, ma anche un'importante occasione di scambio culturale e di collaborazione tra i professionisti del settore. Liberoquotidiano.it - Medicina, congresso nazionale Siu 2024: un successo di dialogo e innovazione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Si è concluso con grandeildella società italiana di urologia (Siu), che si è tenutolo scorso fine settimana alla Fiera del Levante di Bari. L'evento ha visto la partecipazione di oltre mille urologi provenienti da tutta Italia e dall'estero, confermando l'importanza e l'attrattività delcome punto di riferimento per la comunità urologica. “Un elemento di particolare rilievo di quest'edizione è stata la creazione di un ‘ponte sul Mar Adriatico', reso possibile dalla partecipazione dei Consoli e dei Presidenti delle società scientifiche urologiche balcaniche - afferma il presidente della Siu, Giuseppe Carrieri - Questo incontro ha rappresentato non solo un momento di aggiornamento scientifico, ma anche un'importante occasione di scambio culturale e di collaborazione tra i professionisti del settore.

