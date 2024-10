Medicina, arriva lo stop a numero chiuso e test d’ingresso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La riforma prevede l’abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per il Sistema sanitario nazionale. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite dagli studenti. L’accesso sarà infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta. Unlimitednews.it - Medicina, arriva lo stop a numero chiuso e test d’ingresso Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria. La riforma prevede l’abolizione delal primo semestre, consentendo l’iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i. L’obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un’ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per il Sistema sanitario nazionale. Il disegno di legge di delega al Governo mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite dagli studenti. L’accesso sarà infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medicina - Covelli (Lum) : “Ecco come siamo arrivati a quella odierna” - (Adnkronos) – “L'obiettivo di realizzare quest'opera è semplificare la storia della medicina: per poter conoscere la sua storia, infatti, ci… L'articolo Medicina, Covelli (Lum): “Ecco come siamo arrivati a quella odierna” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Medicina - Covelli (Lum) : "Ecco come siamo arrivati a quella odierna" - Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - “L'obiettivo di realizzare quest'opera è semplificare la storia della medicina: per poter conoscere la sua storia, infatti, ci vorrebbero decine e decine di volumi. La parte più complessa per me è stata creare una sintesi dei concetti più importanti e dei concetti . (Ilgiornaleditalia.it)

Medicina - Covelli (Lum) : “Ecco come siamo arrivati a quella odierna” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. La parte più complessa per me è stata creare una sintesi dei concetti più importanti e dei concetti che possono attirare l’attenzione dello studente di medicina e non solo”. . (Adnkronos) – “L'obiettivo di realizzare quest'opera è semplificare la storia della medicina: per poter conoscere la sua storia, ... (Webmagazine24.it)