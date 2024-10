Mascherine di nuovo obbligatorie negli ospedali, scatta difesa contro influenza e Covid (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’aumento della circolazione di virus respiratori, tra cui Covid, influenza e il virus respiratorio sinciziale, ha spinto alcuni ospedali a reintrodurre l’obbligo di mascherina. In alcuni, come gli Spedali Civili di Brescia, hanno deciso di ripristinare l’uso delle Mascherine Ffp2 in tutti i reparti, vista la crescita dei casi di Covid e non solo. Obbligo Mascherine, le nuove disposizioni regionali e nazionali Il ritorno delle Mascherine negli ospedali è stato facilitato dalle disposizioni previste dalla circolare del ministero della Salute, che lascia ai direttori sanitari la discrezione di ripristinare l’uso della mascherina, valutando i rischi e l’aumento della circolazione dei virus. Il testo della circolare raccomanda di prendere in considerazione i diversi contesti e le caratteristiche dei pazienti e dei visitatori, proteggendo in particolare i soggetti più vulnerabili. Quifinanza.it - Mascherine di nuovo obbligatorie negli ospedali, scatta difesa contro influenza e Covid Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’aumento della circolazione di virus respiratori, tra cuie il virus respiratorio sinciziale, ha spinto alcunia reintrodurre l’obbligo di mascherina. In alcuni, come gli Spedali Civili di Brescia, hanno deciso di ripristinare l’uso delleFfp2 in tutti i reparti, vista la crescita dei casi die non solo. Obbligo, le nuove disposizioni regionali e nazionali Il ritorno delleè stato facilitato dalle disposizioni previste dalla circolare del ministero della Salute, che lascia ai direttori sanitari la discrezione di ripristinare l’uso della mascherina, valutando i rischi e l’aumento della circolazione dei virus. Il testo della circolare raccomanda di prendere in considerazione i diversi contesti e le caratteristiche dei pazienti e dei visitatori, proteggendo in particolare i soggetti più vulnerabili.

