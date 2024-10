Manovra, Tajani: molto soddisfatto, sostiene crescita e ceto medio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Il vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, si è detto “molto soddisfatto” dalla Manovra approvata dal Consiglio dei ministri, “perchè va nella giusta direzione di sostenere la crescita e di aiutare il ceto medio e basso”. Interpellato dalla stampa durante il punto stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri olandese, Caspar Veldkamp, Tajani si è detto anche “molto soddisfatto che abbia prevalso il principio del libero mercato” e che il contributo della banche e delle assicurazioni sia frutto di un accordo raggiunto con “un lavoro concreto di dialogo”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Il vice presidente del Consiglio, Antonio, si è detto “” dallaapprovata dal Consiglio dei ministri, “perchè va nella giusta direzione di sostenere lae di aiutare ile basso”. Interpellato dalla stampa durante il punto stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri olandese, Caspar Veldkamp,si è detto anche “che abbia prevalso il principio del libero mercato” e che il contributo della banche e delle assicurazioni sia frutto di un accordo raggiunto con “un lavoro concreto di dialogo”.

