Manovra, le novità dopo l’approvazione in Cdm: le misure su taglio del cuneo, bonus neonati e pensioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Manovra 2025 è stata approvata in Consiglio dei ministri. Tra le novità, una Carta nuovi nati da mille euro. Per definire tutte le misure, dal taglio del cuneo fiscale alla questione pensioni, passando per l'Irpef, ci vorrà ancora del tempo: ora il testo della legge di bilancio va al Parlamento. Il via libera definitivo deve arrivare entro il 31 dicembre. Fanpage.it - Manovra, le novità dopo l’approvazione in Cdm: le misure su taglio del cuneo, bonus neonati e pensioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La2025 è stata approvata in Consiglio dei ministri. Tra le, una Carta nuovi nati da mille euro. Per definire tutte le, daldelfiscale alla questione, passando per l'Irpef, ci vorrà ancora del tempo: ora il testo della legge di bilancio va al Parlamento. Il via libera definitivo deve arrivare entro il 31 dicembre.

Manovra - bonus neonati da mille euro ai genitori : come funziona - la soglia Isee e a chi spetta. Famiglia - casa e cuneo : novità e conferme - Bonus neonati da 1.000 euro. Il consiglio dei ministri ha approvato la manovra per il 2025. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, in linea con... (Leggo.it)

Manovra 2025 - al via il Cdm per l’esame del disegno di legge : tutte le novità su pensioni - taglio del cuneo e Irpef - La Manovra 2025 approda in Cdm alle ore 20:00, in diretta le novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di Bilancio, sul tavolo del governo insieme al Documento programmatico di Bilancio per l'Ue. Gli aggiornamenti dell'ultima ora sul testo della manovra e sulle misure in tema di pensioni, Irpef, taglio del cuneo fiscale e nuove tasse. (Fanpage.it)