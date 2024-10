Manovra: Bonelli-Fratoianni, 'tassa su banche di Meloni è una truffa' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ieri Giorgia Meloni in aula, rispondendo ai nostri interventi, ha detto “vi stupirò, vi sorprenderò. Sulle banche, vedrete che sarò più coraggiosa della sinistra” e in effetti ci ha sorpreso e ci ha scandalizzato: la tassa sulle banche è una truffa. In realtà non c'è nessuna tassa sulle banche o sugli extraprofitti. Sono solo anticipazioni di imposte che lo stato dovrà restituire tra il 2027 e 2029. Scaricano questi debiti alle future generazioni, mentre tagliano la spesa pubblica”. Così Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, in un video sui social. “Fa sempre la vittima e parla di coraggio, ma il coraggio serve a tutti quelli che si alzano la mattina per andare a lavorare e non sanno se, con quello stipendio troppo basso che continuano a percepire, potranno mettere a tavola la cena per i propri figli. Liberoquotidiano.it - Manovra: Bonelli-Fratoianni, 'tassa su banche di Meloni è una truffa' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Ieri Giorgiain aula, rispondendo ai nostri interventi, ha detto “vi stupirò, vi sorprenderò. Sulle, vedrete che sarò più coraggiosa della sinistra” e in effetti ci ha sorpreso e ci ha scandalizzato: lasulleè una. In realtà non c'è nessunasulleo sugli extraprofitti. Sono solo anticipazioni di imposte che lo stato dovrà restituire tra il 2027 e 2029. Scaricano questi debiti alle future generazioni, mentre tagliano la spesa pubblica”. Così Nicolae Angelo, di Alleanza Verdi Sinistra, in un video sui social. “Fa sempre la vittima e parla di coraggio, ma il coraggio serve a tutti quelli che si alzano la mattina per andare a lavorare e non sanno se, con quello stipendio troppo basso che continuano a percepire, potranno mettere a tavola la cena per i propri figli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni : ‘le banche non sono nemiche - abbiamo collaborato’ - Leggi anche ? Manovra: 3,5 miliardi dalle banche. Ma è solo un prestito da restituire Lo ha. BRUXELLES, 16 OTT – “Volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche sono avversarie, per questo c’è stata collaborazione”. (Imolaoggi.it)

Dalle banche 2 - 5 miliardi : cautela - ma impatto gestibile. Meloni : "Non vogliamo dare il segnale che sono avversarie" - Molta cautela in attesa di vedere i dettagli ma anche un misurato sospiro di sollievo. . Un «sacrificio», oramai "interiorizzato dai mercati" come ha detto. Il mondo delle banche accoglie così le misure varate dall’esecutivo nell’ambito della manovra che impongono agli istituti di credito lo slittamento delle deduzioni fiscali su Dta e stock option per due anni con un impatto di 2,5 miliardi. (Gazzettadelsud.it)

Meloni - 'le banche non sono nemiche - abbiamo collaborato' - "Volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche sono avversarie, per questo c'è stata collaborazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo, rispondendo a una domanda sulle misure introdotte nella manovra su banche e assicurazioni. (Quotidiano.net)