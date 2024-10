Manovra 2025, c’è l’ok del Consiglio dei Ministri: tutte le misure tra cuneo fiscale, bonus e pensioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo per la Manovra del 2025, che ora dovrà passare al Parlamento passando per la Camera e l’ok definitivo dovrebbe arrivare il 31 dicembre, dopo le eventuali modifiche delle norme inserite dall’esecutivo. Gli interventi più importanti riguardano il taglio del cuneo fiscale e l’Irpef, mentre sono previste poche novità per quanto riguarda le pensioni. Tra le novità principali ci sono la Carta nuovi nati da 1.000 euro e un contributo da banche e assicurazioni, mentre è previsto un aumento dei fondi per la sanità di circa 3 miliardi di euro. In totale la Manovra avrà un costo da 30 miliardi di euro, secondo quanto indicato dal ministro dell’Economia Giorgetti. Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale Il taglio del cuneo fiscale, il provvedimento più rilevante della Manovra del governo Meloni, diventerà strutturale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildeiha approvato il testo per ladel, che ora dovrà passare al Parlamento passando per la Camera edefinitivo dovrebbe arrivare il 31 dicembre, dopo le eventuali modifiche delle norme inserite dall’esecutivo. Gli interventi più importanti riguardano il taglio dele l’Irpef, mentre sono previste poche novità per quanto riguarda le. Tra le novità principali ci sono la Carta nuovi nati da 1.000 euro e un contributo da banche e assicurazioni, mentre è previsto un aumento dei fondi per la sanità di circa 3 miliardi di euro. In totale laavrà un costo da 30 miliardi di euro, secondo quanto indicato dal ministro dell’Economia Giorgetti. Il taglio deldiventa strutturale Il taglio del, il provvedimento più rilevante delladel governo Meloni, diventerà strutturale.

