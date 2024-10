Ilnapolista.it - Mancini pareggia ancora, ora è a rischio esonero con l’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È un Robertovisibilmente nervoso quello che ieri abbandona lo stadio di Jedda dopo il pareggio per 0-0 tra la sua Arabiae il Bahrain. Al termine della partita infatti,si è beccato la contestazione dei tifosi di casa e il ct ha risposto mandandoli a quel paese con il braccio. Un gesto di stizza plateale decisamente inusuale per la cultura araba. Il video ha fatto velocemente il giro del web, testimoniando la fase piuttosto delicata che sta affrontando il tecnico jesino. Things are NOT going well foras Saudi coach There’s a video going around where he can be seen telling fans to “f—k off” @IttiMania pic.twitter.com/4TMQoDT3Mr — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 16, 2024dinon vince. Ora il ct è aI risultati non arrivano.