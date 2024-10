Ilgiorno.it - M4, ancora disagi a pochi giorni dal via tra scale mobili e ascensori guasti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano –fuori uso in alcune stazioni.non funzionanti in altre. Chiazza d’acqua in un’altra. Una situazione non proprio idilliaca, fotografata a tredall’inaugurazione della nuova M4. La prima segnalazione arriva dalla fermata Sforza-Policlinico: “ko, così come le”. Poco prima delle 9.30, di ieri, due anziani avanzano insieme verso gli scalini. Un’ora dopo, alla fermata De Amicis sul pavimento c’è un’infiltrazione e, tutt’attorno, un nastro di plastica bianco e rosso per tenere i viaggiatori alla larga ed evitare cadute. A Segneri, al Giambellino-Lorenteggio, un’unica scala mobile in funzione. Davanti all’altra c’è un nastro rosso che invita a tenersi alla larga perché fuori servizio. Altri scatti dai treni mostrano porte rotte. E c’è chi evidenzia “difficoltà nel passare da una linea all’altra.