Ildifforme.it - L’Ue esclude X dalle Big sottoposte a obblighi antitrust: “Il suo impatto economico non è significativo”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un successo per Elon Musk che non dovrà sottoporre la sua azienda aglistringenti del Digital markets act, continuando quindi ad operare in tranquillità; Bruxelles continuerà a monitorare la situazione in attesa di cambiamenti significativi L'articoloBig: “Il suonon è” proviene da Il Difforme.