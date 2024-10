Lanazione.it - L’Oratorio di San Rocco verso il cantiere

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I lavori di restauro cFino ad allora si può entrare solo fino al banco davanti alla porta, dove c’è il timbro per i pellegrini. ominceranno a primavera. E’di Sanche, dopo tanta attesa, si avvia a grandi passiun ’intervento massiccio di lavori di consolidamento generale e e di salvataggio delle bellissime pareti affrescate. Nie giorni scorsi sono state istallate le prime protezioni. Serviranno 650 mila euro per risolvere le criticità. Ma i fondi ci sono, grazie ad un finanziamento regionale. In estate – lo ricordiamo – la giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. E’ la tappa di un percorso avviato nel 2009 quando emerse con chiarezza che la chiesetta di piazza Bonaparte era esposta a gravi rischi sia per varie criticità della struttura che necessitano d’intervento, sia per la conservazione degli affreschi.