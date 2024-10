Anteprima24.it - Lo Stadio Comunale “Massimo Romano” si rifà il look

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUtile intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al campo di calcio dello”. Il manto erboso è stato interessato da una spazzolatura completa che ne migliora la resa, mentre le caditoie del sistema drenante sono state ripulite per mantenerne il più possibile l’efficienza. «Si tratta di piccoli lavori importanti non solo per preservare le strutture e migliorare l’impianto sportivo – spiega il delegato allo Sport, Michele Spinapolice – ma utili anche per migliorare la qualità del gioco. Interventi che vanno ad aggiungersi ad altri già posti in essere come il rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo, ed altri ancora sono in programma.