Livornotoday.it - Livorno, l'area verde al Savolano intitolata al pilota di rally Edoardo Andreini

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il comune dinella mattina del 17 ottobre intitolerà l'"Casine/", che si trova all'incrocio tra via della Porcigliana e via del Castellaccio, nelle vicinanze del tracciato del circuito di Montenero, al pitola di. La cerimonia è prevista per le