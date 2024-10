LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 25-14: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Chieri, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Impegno infrasettimanale in grande anticipo, dovuto alla partecipazione della squadra meneghina al Mondiale per Club di dicembre. Le ragazze di Stefano Lavarini, orfane di Paola Egonu, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il terzo successo in altrettante partite di campionato e prendersi così la prima posizione provvisoria in classifica. Serve però una grande prestazione per fermare le piemontesi di Giulio Bregoli, reduci dalla battaglia vinta al tie-break nel derby contro Novara e a caccia di altri punti contro una delle big. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 16 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la tredicesima giornata di andata diA1di. Impegno infrasettimanale in grande anticipo, dovuto alla partecipazione della squadra meneghina al Mondiale per Club di dicembre. Le ragazze di Stefano Lavarini, orfane di Paola Egonu, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il terzo successo in altrettante partite di campionato e prendersi così la prima posizione provvisoria in classifica. Serve però una grande prestazione per fermare le piemontesi di Giulio Bregoli, reduci dalla battaglia vinta al tie-break nel derby contro Novara e a caccia di altri punti contro una delle big. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 16 ottobre all’Allianz Cloud di. Sportface.

LIVE Milano-Chieri 3-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : le lombarde vincono una sfida complessa e volano in classifica! - 8-2 Pallonetto vincente di Cazaute, inizio spettacolare per lei. 11-5 Sylla trova l’ennesimo mani-out della partita. 16-15 Pallonetto da seconda linea di Cazaute. 15-11 Doppio cambio per Chieri. 13-13 Milano si sblocca con Cazaute. 12-13 Pipe vincente di Skinner, Chieri mette la freccia. 20-20 Cazaute questa volta passa in parallela. (Oasport.it)

LIVE Milano-Chieri 2-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : 25-27 - sfida di altissimo livello - Le lombarde al momento occupano la prima posizione con 2 successi da 3 punti. 7-6 Ancora un primo tempo di Heyrman, percentuali folli per lei. 15-14 Pallonetto a due mani di Orro. La differenza è stata fatta da Cazaute e Heyrman, 7 punti per la prima e 6 per la seconda. Grande fatica per Gicquel nel campo di Chieri. (Oasport.it)

LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 5-3 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA