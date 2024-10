LIVE – Alcaraz-Rune, quarti Six Kings Slam 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Rune, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Reduce dalla sconfitta nei quarti a Shanghai contro Machac, lo spagnolo vuole tornare a vincere e proverà a farlo in Medio Oriente, dove debutta contro Rune, la cui presenza è stata oggetto di polemiche visto che allo stato attuale non ha affatto il LIVEllo di colleghi del calibro di Sinner, Medvedev e lo stesso Alcaraz. Il danese proverà a dimostrare che in tanti si sbagliano ma partirà sfavorito contro Alcaraz, il quale già pregusta un derby in semifinale contro il connazionale Rafa Nadal, ormai prossimo al ritiro. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle ore 20.00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per idi finale del Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Reduce dalla sconfitta neia Shanghai contro Machac, lo spagnolo vuole tornare a vincere e proverà a farlo in Medio Oriente, dove debutta contro, la cui presenza è stata oggetto di polemiche visto che allo stato attuale non ha affatto illlo di colleghi del calibro di Sinner, Medvedev e lo stesso. Il danese proverà a dimostrare che in tanti si sbagliano ma partirà sfavorito contro, il quale già pregusta un derby in semifinale contro il connazionale Rafa Nadal, ormai prossimo al ritiro. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati alle ore 20.00 italiane.

LIVE Sinner-Machac - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : attenzione al ceco che ha sorpreso Alcaraz - Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik. Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev (n. 5 ATP). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina): ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : sarà Machac l’avversario in semifinale - fuori Alcaraz - Sinner tiene il primo game nonostante il 20% di prime messe in campo, 1 su 5. 0-15 Mostruoso Sinner da fondo, Medvedev sembra impotente. 15-30 Largo il rovescio incrociato del russo in uscita dal servizio. Oggi invece ha optato per andare a servire. 40-30 Medvedev sta tentando la sortita disperata, andando sempre a rete. (Oasport.it)

LIVE – Alcaraz-Machac 6-7(5) 4-3 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . I due scenderanno in campo già sapendo chi ci sarà ad attendere in semifinale il vincitore di questa sfida. Sportface. Machac prosegue la sua straordinaria crescita in questo 2024 che lo sta portando a un best ranking dopo l’altro grazie ai risultati raggiunti. 30 locali). Poi il dritto lungolinea: 30-40 SECONDO SET – Machac fa male col dritto dopo lo slice di Alcaraz e cancella la prima palla ... (Sportface.it)