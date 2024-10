Lite tra studenti sfocia nel sangue: accoltellato un 16enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti fuori dal liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone, per futili motivi. Il 16enne ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita Ilgiornale.it - Lite tra studenti sfocia nel sangue: accoltellato un 16enne Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fatti sono avvenuti fuori dal liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone, per futili motivi. Ilferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli ma non è in pericolo di vita

16enne accoltellato fuori scuola : la lite - poi l’aggressione cruenta - I carabinieri, presenti sul posto per indagare sulla dinamica dell’accaduto, stanno raccogliendo testimonianze e cercando di capire se la coltellata fosse diretta alla vittima o se il giovane sia stato colpito accidentalmente intervenendo in una discussione tra altri ragazzi. Il sedicenne, in un primo momento, è stato trasportato all’ospedale di Frosinone, ma le ferite – da quanto si ... (Thesocialpost.it)

Frosinone - 16enne accoltellato a scuola dopo una lite : sospettato un minore - Un grave episodio di violenza si è verificato davanti a una scuola, il liceo Martino Filetico di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un liceale di soli 16 anni è stato accoltellato al termine di una lite scoppiata intorno alle 14. Il giovane, subito soccorso dai compagni di scuola presenti sulla scena, è stato in […] The post Frosinone, 16enne accoltellato a scuola dopo una lite: ... (Lidentita.it)

Frosinone - lite davanti a scuola : 16enne accoltellato - Una lite per futili motivi tra due 16enni è sfociata in un accoltellamento: è successo davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. . Il giovane è stato portato in ospedale a Frosinone ma sarà trasferito a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita. (Lapresse.it)