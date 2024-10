Lite tra studenti all’uscita da scuola: ragazzo accoltellato, ricoverato in ospedale in gravi condizioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un pomeriggio che doveva concludersi con il suono della campanella si è trasformato in un incubo per gli studenti di un liceo in provincia di Frosinone. L'articolo Lite tra studenti all’uscita da scuola: ragazzo accoltellato, ricoverato in ospedale in gravi condizioni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un pomeriggio che doveva concludersi con il suono della campanella si è trasformato in un incubo per glidi un liceo in provincia di Frosinone. L'articolotradainin

Lite tra studenti dinanzi a scuola : ragazzo accoltellato - ricoverato in ospedale in gravi condizioni - . Un pomeriggio che doveva concludersi con il suono della campanella si è trasformato in un incubo per gli studenti di un liceo in provincia di Frosinone. L'articolo Lite tra studenti dinanzi a scuola: ragazzo accoltellato, ricoverato in ospedale in gravi condizioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Torino - Luca Parmitano incontra gli studenti del Politecnico : “Spero che loro volino ancora più in alto” - Poi ha parlato di Torino fiore all’occhiello della industria aerospaziale italiana: “E’ qualcosa che le altre nazioni ci invidiano”. “Onestamente non ho mai pensato da ragazzino che sarei diventato astronauta, lo sognavo”, ha spiegato l’astronauta italiano a margine dell’evento aggiungendo: “Speriamo che questi giovani abbiamo prospettive di volare ancora più lontano e ancora più in alto”. (Lapresse.it)

