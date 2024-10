Libano, raid Israele su Beirut: colpito deposito sotterraneo armi Hezbollah (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idf conferma l'attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh. Razzi di Hezbollah su Safed Nonostante l'avvertimento degli Usa, Israele ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di Beirut, dopo diversi giorni senza attacchi contro la capitale libanese, in seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In Sbircialanotizia.it - Libano, raid Israele su Beirut: colpito deposito sotterraneo armi Hezbollah Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idf conferma l'attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh. Razzi disu Safed Nonostante l'avvertimento degli Usa,ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di, dopo diversi giorni senza attacchi contro la capitale libanese, in seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Libano - nuovo attacco di Israele su Beirut. Hezbollah rivendica 50 missili sulla Galilea - l’Idf : “colpiti 140 obiettivi” - L'articolo Libano, nuovo attacco di Israele su Beirut. Hezbollah rivendica 50 missili sulla Galilea, l’Idf: “colpiti 140 obiettivi” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - raid di Israele sulla periferia sud di Beirut - “Nuovo avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale, in particolare a quelli nell’edificio specificato nella mappa e situato a Haret Hreik”, scrive su X il portavoce, Avichay Adraee. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA. “Ti trovi vicino alle strutture e agli interessi di Hezbollah, contro i quali l’Idf opererà nel prossimo futuro – prosegue il portavoce – Per la tua sicurezza e ... (Lapresse.it)

**Mo : raid Israele su Beirut - 'colpito deposito sotterraneo di armi di Hezbollah'** - (Adnkronos) - Israele ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di Beirut, dopo diversi giorni senza attacchi contro la capitale libanese, in seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In una dichiarazione, le Idf affermano che i caccia dell'aeronautica militare israeliana, guidati da agenti dei servizi segreti, hanno colpito un ... (Liberoquotidiano.it)