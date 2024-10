L’hacker arrestato per l’attacco al Ministero di Giustizia aveva le password di 46 pm (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Possedeva le password - ben 46 - di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze: per lunghi mesi è stata enorme l'azione di hacking di un 24 enne siciliano, arrestato per essere entrato nei server di alcune Procure. Numerosi sono stati gli approfondimenti investigativi eseguiti in particolare dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle incursioni di Carmelo Miano, arrestato tra l’altro con l’accusa di avere violato i server del Ministero della Giustizia. Tg24.sky.it - L’hacker arrestato per l’attacco al Ministero di Giustizia aveva le password di 46 pm Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Possedeva le- ben 46 - di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze: per lunghi mesi è stata enorme l'azione di hacking di un 24 enne siciliano,per essere entrato nei server di alcune Procure. Numerosi sono stati gli approfondimenti investigativi eseguiti in particolare dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle incursioni di Carmelo Miano,tra l’altro con l’accusa di avere violato i server deldella

Hacker arrestato - conosceva le password di 46 Pm - Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze. . La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine sulle incursioni dell'hacker siciliano 24enne Carmelo ... (Quotidiano.net)

Arrestato hacker per violazione dei server del Ministero della Giustizia : 46 password di magistrati scoperte - Le informazioni a cui Miano ha avuto accesso potrebbero fornirgli un potere d’influenza in grado di compromettere indagini in corso o di scoprire dettagli sensibili riguardanti procedimenti legali. La sfida non è solo quella di perseguire i colpevoli, ma di costruire un sistema più robusto in grado di resistere a futuri attacchi. (Gaeta.it)

Hacker arrestato - aveva le password di 46 pm tra Firenze - Perugia e Torino. I pm : “Quadro probatorio rafforzato” - Gli agenti della Polizia postale di Roma, al termine di un’indagine complicatissima, durata alcuni anni, avevano arrestato il giovane in flagranza di reato, in un monolocale alla Garbatella, tradito da un sito porno su cui si era soffermato poco prima. Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di ... (Ilfattoquotidiano.it)