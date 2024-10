Lavoro, Perin (Generali Italia): "Quello sostenibile è un obiettivo di impresa" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos/LabItalia) - “Il Lavoro sostenibile è un obiettivo di impresa. Rendere sostenibile il Lavoro vuol dire farlo per tutte le generazioni presenti in questo momento all'interno dell'impresa, oggi sono ben cinque le generazioni presenti, che devono coesistere e che sono portatrici di valori diversi, e anche la tecnologia ha un impatto di innovazione profonda sul modo di lavorare. Mettere insieme tutti questi elementi significa rendere il Lavoro sostenibile sia per le generazioni più anziane sia per quelle che si affacciano ora al mondo del Lavoro”. Lo dichiara Gianluca Perin, country general manager di Generali Italia, intervenendo a margine dell'evento “Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica”, organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia e tenutosi presso l'istituto Luigi Sturzo di Roma. Liberoquotidiano.it - Lavoro, Perin (Generali Italia): "Quello sostenibile è un obiettivo di impresa" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Lab) - “Ilè undi. Rendereilvuol dire farlo per tutte le generazioni presenti in questo momento all'interno dell', oggi sono ben cinque le generazioni presenti, che devono coesistere e che sono portatrici di valori diversi, e anche la tecnologia ha un impatto di innovazione profonda sul modo di lavorare. Mettere insieme tutti questi elementi significa rendere ilsia per le generazioni più anziane sia per quelle che si affacciano ora al mondo del”. Lo dichiara Gianluca, country general manager di, intervenendo a margine dell'evento “: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica”, organizzato su iniziativa del dipartimentodi Forzae tenutosi presso l'istituto Luigi Sturzo di Roma.

