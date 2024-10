Foggiatoday.it - Lavori al sottovia di svincolo, chiuso il casello autostradale A16 di Candela

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)aldiper una notte ilA16 di.A partire dalle 22 di oggi, 16 ottobre, e fino alle 6 di domani, giovedì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14