Ilgiorno.it - Lavinia Limido racconta il suo calvario. La cartolina di Manfrinati all’ex suocera: “Ora quel brav’uomo sarà con gli angioletti”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Varese, 16 novembre 2024 – Al via questa mattina la testimonianza di, vittima della violenza dell'ex marito Marcoche nel procedimento odierno è accusato di stalking nei confronti della ex moglie, della exMarta Criscuolo e dell'ex suocero Fabio. Atti persecutori che sono poi sfociati nell'omicidio di Fabio, avvenuto lo scorso 6 maggio in via Menotti a Varese, quandouccise l'ex suocero con 21 coltellate e ferì in modo gravissimo. LaPrima dell'inizio dell'udienza l'avvocato di parte civile Fabio Ambrosetti ha prodotto una serie di mail inviate ae al padre con insulti e minacce anche dopo i fatti di via Menotti.