Lautaro partecipa allo show di Messi, che elogia Nico Paz: "Impressionante". 6-0 per l'Argentina VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sanabria fa doppietta - Lautaro e Nico Paz partecipano allo show di Messi nel 6-0 per l'Argentina VIDEO - Nella notte italiana si sono giocate le gare valevoli per la decima giornata del girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026.... (Calciomercato.com)