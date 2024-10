"Lascia il tuo segno": in chiesa a Indicatore sedie trasparenti con dediche e ricordi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una dedica con il nome di una persona, o per un compleanno o un anniversario, un momento speciale o a ricordo di un gesto d’amore per l’Arte e la Fede. Arrivano in chiesa sedie trasparenti in policarbonato, al posto delle classiche panche in legno, sulle quali potrà essere inciso il nome del Arezzonotizie.it - "Lascia il tuo segno": in chiesa a Indicatore sedie trasparenti con dediche e ricordi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una dedica con il nome di una persona, o per un compleanno o un anniversario, un momento speciale o a ricordo di un gesto d’amore per l’Arte e la Fede. Arrivano inin policarbonato, al posto delle classiche panche in legno, sulle quali potrà essere inciso il nome del

