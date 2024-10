Parmatoday.it - L'appello del soccorso alpino ai fungaioli: "Andate nei boschi ma in sicurezza"

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ottobre si sa è il mese perfetto per andare neialla ricerca dei funghi, in particolare dei pregiati e richiestissimi Porcini (Boletus) e per godere dei profumi e dei colori autunnali. C’è peró un elemento che non bisogna mai dimenticare quando ci si reca in montagna o nei: la