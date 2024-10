Arezzonotizie.it - Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi peral Museo della Fraternita dei Laici. Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere ie le loro famiglie con laboratori manuali e creativi