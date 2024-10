Ilpescara.it - La storia del portalettere Vincenzo stabilizzato da Poste: "Pescara mi ricorda la mia Sicilia"

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) A 23 anni ha lasciato la sua terra, la, per andare ad Asiago in provincia di Vicenza, e da due anni lavora nel centro di distribuzione di via Volta a.È ladiContini, uno dei 53diItaliane in Abruzzo che a partire da agosto hanno visto