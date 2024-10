Today.it - La Spal si veste di lilla: la terza maglia è un omaggio alla lotta contro i tumori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una ‘Ottobre rosa’. E’ questo il pensierobase delladella, colore con motivi geometrici ispirati agli anni 90, che sarà utilizzata per la prima volta in stagione dai ragazzi di Dossena venerdì sera, in occasione della sfida casalingail Pescara