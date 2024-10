Vanityfair.it - La senologa Elisa Vicini: «La mammografia può diagnosticare forme di tumore così precoci da non essere considerate invasive, trattabili in modo molto lieve»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia ilal seno colpisce una donna su otto. Sempre più spesso anche in giovane età. Ma nel 90 per cento dei casi, se preso per tempo, si può curare. Ecco perché la prevenzione è fondamentale. Avete già un appuntamento?