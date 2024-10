Formiche.net - La Russia esternalizza (anche) i cyber-attacchi. Report Microsoft

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il “Digital Defense2024” conferma alcune tendenze nellasecurity che certirecenti suggerivano. Due in particolare: gli attori ostili, in particolare la, hanno iniziato are le attività informatiche a organizzazioni criminali; gliransomware stanno cambiando, con una forte riduzione di quelli che raggiungono la fase del criptaggio.